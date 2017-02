Solange Freyre es argentina pero vive en España hace 14 años. Hace unos días ya que se convirtió en la revelación de la televisión española por su participación en Got Talent España y este viernes consiguió un pase directo a la semifinal del concurso con un número que deslumbró al jurado.

