La hija de Susana Giménez estalló contra la novia de su ex

Al parecer Vito hizo caso omiso a la advertencia de Mercedes y en otra publicación volvió a hacer una mención y la respuesta no se hizo esperar: “¿Petardo, no sabes leer? Lo hablamos en persona”.

El enojo de Mecha es porque en una foto que publicó de su hija Lucía Celasco en Instagram, la Melliza Petardo le dio like. Entonces la hija de la Diva de los Teléfonos le escribió directamente en los comentarios: "Por favor no comentes nada sobre mi hija. Ya te lo pedí varias veces. ¿Ok?", escribió.

La hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, le salió al cruce a través de las redes sociales a Vito Rodríguez la actual pareja de su ex marido Eduardo Celasco.

