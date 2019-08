Paola Barrientos reveló la razón por la que dejó la publicidad de un banco que la hizo muy conocida en la televisión. La actriz rompió el silencio en cuanta al motivo real que la alejó de esa producción.

De acuerdo a lo que informó Primiciasya.com, Barrientos tuvo mucho reconocimiento por haber sido durante algunos años la cara de un banco junto a Gonzalo Suárez. Allí ella era “Claudia” y él “Marcos”. A pesar de que la pareja había “pegado” en la audiencia, en 2018 la actriz renunció y su lugar lo ocupó otra actriz.

Claudia y Marcos muestran en los envíos publicitarios los descuentos en diferentes rubros y los beneficios de utilizar las ventajas que da esa entidad bancaria.

Consultada en su momento de por qué se había ido, la actriz - que ganó un Martín Fierro por su trabajo en “Graduados”, Telefe, había asegurado que porque sentía que había cumplido su ciclo como cara de esa empresa. Pero ahora, contó la verdad: “Me fui de la publicidad por los créditos UVA”, confirmó Barrientos al programa "Siempre es Hoy”.

“Me sorprende que tanta gente preparada lo haya sacado. Era algo que para mí estaba tan a la vista”, dijo sobre la gente que se animó a pedirlos.

“En el momento en el que me fui y empezó todo de decir que me habían echado por kirchnerista, no, yo me sentía feliz de haberme ido y por otra parte nunca recibí por parte de nadie ninguna bajada de línea ni pedido”, afirmó la actriz que fue señalada por Jorge Lanata por su ideología política.