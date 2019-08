Silvina Luna abrió su corazón y contó detalles de su vida íntima. La modelo confesó que no tiene actividad sexual hace un año por decisión personal, al tiempo que hizo un balance de sus anteriores relaciones.

De acuerdo a lo que informó el sitio Ciudad Magazine, Luna estuvo en un móvil con Pampita y negó que haya tenido alguna historia con Daniel Osvaldo, con el que fue fotografiado durante sus vacaciones. En ese sentido, admitió que hace varios meses no tiene sexo.

“Les voy a ser sincera, hace un año que no estoy con nadie. Con ningún hombre”, lanzó la panelista de Incorrectas, haciendo que Pampita y sus compañeras reaccionen con sorpresa. “Sin nada”, señaló. “¿No tenés sexo desde hace un año?”, insistieron. “No. Empecé un camino de sanación, de empoderamiento y de trabajar conmigo misma. Venía de malas relaciones y quiero preservar esta energía que estoy teniendo y curarme de un montón de cosas para poder crecer y atraer otro tipo de relaciones”, reveló Silvina.

La modelo volvió a insistir que no tuvo ningún acercamiento con el ex futbolista por su fuerte decisión de vida: “Estoy muy lejos de él y de un patrón de hombre que no valoran a la mujer y la irrespeta”, señaló. “Esa persona tiene que ver a acompañar como uno tiene que hacerlo con el otro. Tiene que ser pareja, algo sano”, remarcó la panelista, un día después de lamentar el explosivo noviazgo que tuvo con El Polaco.

Silvina había dicho que “la relación con El Polaco no fue sana, había excesos y ahí entran un montón de cosas no claras” y en su reflexión en el ciclo fue más allá del cantante: “No es echarle la culpa al otro. Uno se tiene que hacer cargo de las elecciones y uno elige de acuerdo al estado de vida en el que está. La elección la hice yo, no puedo hablar de la otra persona, sobre cómo fue y qué hizo más allá de que pueda sentirme desilusionada”.

“No volvería a estar con un hombre que esté en la noche, de joda saliendo tomando alcohol. Busco alguien más tranquilo, que esté de vuelta”, señaló con claridad. “En esta etapa de mi vida quiero paz, lo busco y lo genero en mi día a día. A veces uno tiene que cosas para limpiar y sanar, entonces ¿para qué meterse con alguien cuando sabés que vas a seguir atrayendo el mismo patrón de hombre”, finalizó.