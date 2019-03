La reacción de Dalma y Giannina al enterarse que tienen tres hermanos cubanos

Dalma y Giannina Maradona se expresaron con sorpresa e ironía tras conocer la noticia de que su padre tiene tres hijos en Cuba y que los reconocerá tras realizarse la prueba de ADN.

"Pero por favor!!!! Estoy a punto de parir, NO ME ENTRAN LOS CORPIÑOS y ustedes pretenden que piense en otra cosa??? No puedo Juan Carlos, perdón Mabel pero ACÁ SE HABLA DE LO IMPORTANTE!", escribió Dalma en su cuenta de Twitter, en relación al embarazo que lleva adelante.

Dalma también cuestionó al abogado del ex jugador, Matías Morla, por su aparición en distintos programas de televisión para contar esa noticia, y por no presentarse en los tribunales cuando fue citado para las mediaciones con su madre Claudia Villafañe.

En tanto, Giannina optó por la ironía al expresar en una historia de Instagram que "faltarían 3 para el equipo de 11", en relación a que Diego ya tiene ocho hijos reconocidos y no está muy lejos de conformar un equipo de fútbol con todos ellos. Además, acompañó a sus dichos con un sticker que dice: “Tu puedes hacerlo”.