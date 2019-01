La reacción de Luciano Cáceres cuando Mirtha le preguntó si salía con Juana Viale

Ante los rumores de romance entre su nieta, Juana Viale, y Luciano Cáceres, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de ambos en la emisión de este domingo de Almorzando y fue directo a grano.

“Se habló mucho que ustedes tenían un romance. Qué hay de cierto en eso porque mi nieta no me cuenta nada. Mis nietos no me cuentan”, lanzó La Chiqui.

“Tuvimos una... En realidad, tenemos una amistad que viene de (la serie) Estocolmo”, fue la respuesta, sin demasiados detalles del actor.

“Y aquí estamos, todo el día juntos,”, interrumpió Juana, en un intento por llevar la charla al plano laboral.

Viale debutó en Mar del Plata con el reestreno de El Ardor, la obra de Alfredo Staffolani. Y además, integra el elenco de 40 días y 40 noches, bajo la dirección de Cáceres, que también actúa.