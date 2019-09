A la rosarina Alina Moine volvieron a preguntarle por su supuesto romance con Marcelo Gallardo, y esta vez la conductora no lo negó, como lo había hecho en anteriores oportunidades: “Prefiero que quede para mí”, confió. Y también deslizó que la salida a la luz del rumor pudo tratarse de una operación mediática contra el director técnico de River: “Me parece que no era para mí la maldad”, comentó.

La periodista deportiva y conductora rosarina mantuvo un breve diálogo con Intrusos. El movilero del programa insistió con el supuesto affaire que mantuvo con el Muñeco: “¡Pasó por todas: estuve, dejé de estar! La verdad es que no estoy acostumbrada a estas cosas y no me es cómodo hablar de mi vida personal. No me gusta en absoluto. Sinceramente, no le doy relevancia porque no tiene sentido salir a desmentir todo el tiempo”, dijo.

Alina dijo que prefirió no salir hablar sobre el tema “porque no me interesó aclarar nunca nada de mi vida. O sea, es personal”.

Pero también reconoció que habla con Gallardo de Este tema: “Sí, por supuesto, claro que hablamos con Marcelo de esto. No nos gusta, ni a él le gusta ni a mí me gusta. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por eso, y bueno...”, confió.

Moine sembró dudas sobre el origen del rumor y sintió que hay algo raro detrás de las versiones: “A mí me hizo mucho ruido la primera vez. Me parece que me llevaron puesta a mí, pero no era para mí la maldad. Pero no puedo decir porque soy periodista y no puedo hablar sin pruebas”, apuntó.

“Si termino la nota acá, van a decir que quedaron más dudas que certezas. Te pregunto directamente, ¿existió alguna relación entre Gallardo y vos?”, consultó el notero. “No voy a hablar de mi vida, prefiero evitarlo y prefiero cuidarla, y que quede para mí”, cerró la conductora, dejando así lugar para más especulaciones.

Gallardo se separó hace muy poco de Geraldine La Rosa, madre de sus cuatro hijos: Nahuel (21), Matías (15), Santino (12) y Benjamín (1 mes y medio).