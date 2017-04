La versión de “Despacito” que hizo llorar a Luis Fonsi

Fonsi publicó el clip en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música!! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, Amor, Fe, Familia...Que mucho nos enseñan los niños".

“Despacito”, la canción de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, es uno de los éxitos musicales del momento. Y mientras las más variopintas versiones se suceden, una en particular logró conmover al cantante puertorriqueño.

