Las ¿disculpas? de Pettinato: “Me parece que me equivoqué”

Tras sus polémicos dichos sobre el acoso, Roberto Pettinato ensayó unas disculpas públicas. Dijo que se equivocó al usar la palabra “acoso” pero aclaró que está en contra “de la gestapo feminista”. En una entrevista a la revista Perfil había dicho que “que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos” y la frase –como era de esperarse– fue muy criticada, particularmente por parte de mujeres que trabajaron con el ex Sumo.

“Llamé al periodista que me hizo la nota y le dije «che, me parece que me equivoqué», porque justo lo hablé con mi novia, que es joven por suerte, y ella me alertó: «Te van a matar, la palabra no es acoso» y a partir de ahí comenzó todo un debate sobre esa palabra”, explicó “Petti” en Los ángeles de la mañana (El Tres).

"Pedí que lo aclare porque no quería terminar en medio de un quilombo. Yo considero que las mujeres tienen que vivir, no hay que matarlas, no hay que pegarles. Las feministas están muy bien, pero no la Gestapo feminista. No entremos en la locura de que todo el mundo acusa a todo el mundo porque yo empiezo a acusar a Guido Kaczka de maltratar animales", dijo.

"Disculpen, olvídenlo, la palabra no era acoso", cerró.