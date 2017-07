Las fotos de Anto Roccuzo en Nueva York

La propia esposa de Messi se encargó de subir imágenes y videos a su cuenta de Instagram; en uno de ellos se pueden ver el recorrido que hicieron por uno de los puentes de la Gran Manzana y en otro a sus hijos en un particular bailecito con la camiseta del Barcelona.

Mientras el equipo del Barça disputa una serie de amistosos como parte de sus entrenamientos, Anto recorre Nueva York, acompañada por sus hijos y de su amiga Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez. Las mujeres captaron la atención de los paparazzis que no dejaron de fotografiarlas.

Leo Messi viajó con el plantel del Barcelona a los Estados Unidos para continuar con la segunda parte de la pretemporada. Lo acompañaron Antonela y sus hijos y claro, Anto no pasó desapercibida.

