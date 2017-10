Laura Fidalgo y Nacho Viale, nuevas víctimas de la inseguridad

Tras Jorge Rial y Claudia Villafañe, otros dos integrantes de la farándula vernácula sufrieron robos.

Se trata de Laura Fidalgo y Nacho Viale. Ambos se vieron involucrados en diversos episodios de inseguridad que ellos mismos denunciaron en las redes sociales.

“Me acaban de robar la cadenita que me regaló mi novio, se metieron por la ventanilla en Libertador y 9 de Julio“, contó la bailarina y ex participante de Bailando por un sueño en Instagram.

En diálogo con TN, agregó: “Fue cerca de las 17. Frené en el semáforo. Vino un limpiavidrios, le dije que no, empezó a limpiar igual. Se puso de mi lado, bajé el vidrio para darle dinero y automáticamente apareció otro chico del lado del acompañante y golpeó. Cuando giré a mirar, el de mi lado metió la mano y me arrancó la cadenita. Me quedé dura y lloré de impotencia“.

Por su parte, Nacho Viale, productor de Almorzando.. y La noche de Mirtha, contó su experiencia en Twitter