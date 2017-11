Laurita Frenández quiere ponerle "un chip ahí” a Fede Bal

En la gala del último martes de ShowMatch, Marcelo Tinelli aprovechó que Federico Bal no estaba presente en la pista para hablar con Laurita Fernández sobre su pareja en la vida real y en Bailando 2017. Y ella respondió.

"Ahora que no está Fede, ¿se quiere casar usted con él?", disparó el conductor.

"La verdad es que no está en mis planes... ahora no. Quiero en algún momento pero todavía no. no sé. Por ahí en un par de años", dijo ella.

Entre pregunta y respuesta, Laurita reconoció que los motivos que llevaron a su anterior separación del actor, todavía sigue siendo un tema latente.

"Es un día a día, es un proceso. Le perdoné pero hay veces que en las discusiones todavía me pica el tema, no puedo evitar que salga. Pero él está haciendo las cosas para sentirnos seguros... más que ahora vamos a pasar la temporada separados de vuelta. Es un tema. Pero la idea es que esté todo bien", sostuvo la también conductora.

Con el terreno allanado, Marcelo deslizó "Podrías ponerle una tobillera electrónica". A lo que la modelo cerró, entre risas: "Podría ponerle un chip ahí que me suene cada vez que la usa".