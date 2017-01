Le preguntaron a Gisela Berger qué la enamoró de Scioli y dudó

A veces, el amor no puede ponerse en palabras. Y en otras, bueno, genera dudas.

Luego del desfile Moda Look Pinamar 2017, le preguntaron a Gisela Berger qué la había enamorado de Daniel Scioli y, ¿qué pasó? Se quedó casi sin respuesta.

Tras titubear unos segundos, soltó: "¡Me mataste con la pregunta! Estamos súper tranquilos, bien, relajados y aposté a una relación personal así que se verá".

En la entrevista con Telpin TV de Canal 2 de Pinamar, la ex participante de ShowMatch djo que no está "muy acostumbrada a tener tanta visibilidad, pero al trabajar como modelo una está habituada, pero no de esta manera"

"¿Pero tienen algo en común?", insistió el cronista, y la modelo manifestó "el deporte, a mí me encanta, siempre hice cosas relacionadas con el deporte, hice patinaje artística, clases de crossfit, gimnasio, mucho aeróbico".