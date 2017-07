Lizy Tagliani mostró el pasaporte: "Foto de mina, nombre de tipo"

La actriz Lizy Tagliani recibió su pasaporte con el nombre de Rojas, Eduardo Luis y lo compartió con una humorada a través de las redes sociales: “Algo anda mal. Foto de mina, nombre de tipo”.

Pero al parecer no hubo ningún error por parte de la autoridades del Registro Civil, la misma Lizy contó que a pesar de que la ley le permite cambiar el nombre de su Documento Nacional de Identidad, ella prefiere conservar el que le puso su madre.

"No me lo hice porque no lo necesito, no me dan ganas. No me modifica, es una ley, no es que si lo hago marco precedentes y puedo ayudar a otras chicas. Capaz que si servía antes, lo hubiera hecho, ahora no veo por qué" dijo a Teleshow.

Más allá de una decisión personal de no cambiar su nombre, reconoció que ir a hacer el trámite le da “fiaca” porque de hacerlo en el Registro Civil también tendría que modificarlo en la obra social, servicios, entre otros tantos y Liz no tiene ganas de hacer un sinfín de papeles.