Lo bajó: Iliana Calabró y el “dato íntimo” de Luciano Castro

Tras el anuncio de separación, Luciano Castro y Sabrina Rojas empezaron a mostrarse cada vez más juntos. Las pareja regresó al país después de unas vacaciones en el Caribe y el programa Los Ángeles de la mañana la esperaba a su arribo al país.

Si bien el afecto entre Castro y Rojas crece, el actor no escondió su malhumor al ser consultado sobre la reconciliación por el móvil del programa que seguís en las mañanas de el Tres.

"No seas impertinente y no me lleves por delante", le dijo al movilero.

"Qué diferentes son los dos, ella es tan amena", dijo Yanina Latorre, una vez terminado el móvil y ya en el piso. "Luciano no estaba así", acotó Andrea Taboada.

Y en eso Iliana Calabró, una de las flamantes panelistas, hizo una revelación: "Yo en una novela le di un beso".

"¿Besa bien?", indagó Ángel de Brito. "No", reveló Calabró, sorprendiendo a todas sus compañeras. Y aclaró: "Pero lo re banco. Es divino, es lo más".

Iliana y Luciano compartieron el elenco de Campeones de la vida, la ficción de Pol-ka que se emitió entre 1999 y 2001.