Lo dijo: Rocío Guirao Díaz contó por qué se fue del Bailando

El último octubre, Rocío Guirao Díaz decidió renunciar a Bailando por un sueño. Y si bien en ese momento trascendió que su partida estaba relacionada con el tiempo que su participación en el certamen de ShowMatch le restaba a su familia, la modelo contó qué pasó.

Rocío, que en la actualidad se desempeña como panelista en Los Ángeles de la Mañana –el programa que seguís por las mañana de El Tres– reveló que tuvo un cruce con la producción.

“¿La verdad? No quisieron que baile con la persona que yo quería bailar: un amigo mío, Julián Carabajal, que lo amo. Me querían poner a un bailarín medio mediático”, soltó Guirao Díaz, que evitó dar el nombre.

“Veía para dónde rumbeaba mi continuidad en el certamen y no me quería prestar para eso. Yo tengo una familia, no estoy para que digan «el bailarín...o lo que fuera»”, continuó.

“Además, estábamos hace cinco meses re cansados. Tengo tres chicos de los que me hago cargo yo, estábamos agotados y dije «esta es la señal»”, aseguró.

Junto a ella estaba en el piso el empresario rosarino Nicolás Paladini, su esposo, que había dejado Bailando unos días antes.