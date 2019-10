Sol Pérez mostró su costado más íntimo en una nota periodística en la que reveló lo que está dispuesta a hacer por amor. También, compartió las características que busca en un hombre.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, Pérez habló en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad sobre cuestiones sentimentales. “Para ser mi novio oficial, tiene que ser muy compañero y divertido. Soy bastante cómica, me gusta que me diviertan. No me gustaría tener que estar careteandola, quizá cuando uno conoce a una persona se disfraza de algo que no es”, aseguró Sol.

“Se tiene que bancar que no tengo tiempo para nada y tampoco tiene que querer cambiarme. Tiene que entender mis tiempos y mi privacidad, trabajo en los medios y tengo que decidir yo cuándo blanquear una relación”, continuó.

Y completó: “Le lavaría y plancharía la ropa, pero la realidad es que lo haría a mano porque no sé usar el lavarropas. Con mis parejas pasadas no solía cocinar, pero quizás ahora sí empiezo”.

Consultada respecto de qué le diría a esa persona que está esperando ser blanqueada como su novio: “Le diría que me espere un poquito más, igual creo que eso lo sabe. Además, que me aguante el silencio que nos va a ir muy bien juntos. Espero que espere, que no se espante y se vaya”.