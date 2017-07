“Los Monos”, el libro que cuenta el origen de la banda y el “ejercicio de la muerte”

“Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno” es el esperado libro que cuenta el origen de esa banda criminal, visita las leyendas, recupera las voces de quienes los conocieron de cerca y reconstruye el entorno de una larga tragedia de la ciudad. Lo hace, además, con una doble mirada local: la de los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano.

“Contamos mucho de la historia de Los Monos pero también del contexto: no eran los únicos que mataban. La muerte se convirtió en un ejercicio de estos grupos criminales ligados al narcomenudeo”, afirmó De los Santos y añadió: “No eran grandes narcos, no exportaban cocaína a Europa vía África como vemos ahora”.

El coautor del libro, corresponsal de La Nación y ex periodista de Radio 2, visitó el programa Radiópolis que conduce Roberto Caferra y habló de los mitos ligados a la banda, por ejemplo que “el Viejo Cantero -ex líder y padre de la familia- no había tenido ninguna causa federal”.

“Encontramos que la primera causa federal contra el Viejo Cantero es en Itatí, Corrientes, del año 1999. En el juicio, dice que va rezar a la virgen de Itatí porque se puede comprar el primer auto, un Ford Escort, pero en realidad llevaba 70 kilos de marihuana”, señaló De los Santos y calificó a ese hecho como el “punto de partida” de Los Monos.

El trabajo tiene el plus que le aportan dos de los periodistas que más y mejor trabajaron el problema de la narcocriminalidad en Rosario. “Ellos vendían droga en el búnker, que es un fenómeno local con muchas paradojas, porque es un lugar fijo no clandestino, a la vista de todos gracias a la complicidad policial y a la red de contención hacia los propios grupos”, analizó De los Santos.

Para el investigador, la banda “casi no existe más aunque cada tanto vemos episodios”. El trabajo no persigue el objetivo de determinar culpables o inocentes porque la misión del buen periodismo es otra. “Nosotros tenemos que contar”, resumió el autor.

En el libro, que se podrá encontrar en las librerías desde el martes próximo tras más de dos años de trabajo, excede el relato policial y judicial y recoge testimonios de “gente del barrio, las maestras, gente que los conoció en otro momento”. “Es un libro para que lo lea cualquiera, no para periodistas”, aclaró en la entrevista y comparó el rol de las mujeres de Los Monos, cuando éstos cayeron presos, con "las ciudades llenas de viudas de Paquistán por la guerra" (escuchar audio).