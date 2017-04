Los expedientes secretos X regresa con diez nuevos episodios

"Personajes icónicos, una gran narrativa, creadores atrevidos. Son sellos distintivos de una gran serie de televisión. Y son algunas de las razones por las que The X-Files ha tenido un impacto tan profundo en millones de fans en todo el mundo", dijo David Madden, presidente de FOX.

Si bien la undécima temporada no tiene aún fecha de estreno concreta, la agencia de noticias EFE confirmó que contará una vez más con el creador Chris Carter detrás del proyecto y que se verá nuevamente por la señal FOX entre finales de este año y comienzos del 2018.

La clásica serie de ciencia ficción y misterio The X-Files, que presentaba a dos agentes del FBI que debían investigar casos relacionados a fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y criaturas extrañas, tendrá una nueva temporada de diez episodios.

