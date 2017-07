Luciana Aymar confirmó su romance con un ex tenista y hay foto

La mejor jugadora de hockey de la historia confirmó su romance con el ex tenista chileno Fermando Gónzalez, quien llegó a ocupar la quinta posición en el escalafón internacional. La primicia la dio la propia Lucha a un medio del país trasandino y aseguró que le encantaría "que fuera para siempre".

Al parecer las cosas entre los ex deportista vienen como viento en popa. La rosarina confirmó a la revista Caras de Chile que con Feña se encuentra conviviendo desde hace un tiempo. Aunque reconoció que se conocían desde que los dos estaban en actividad: "Tenía mucha admiración por él como tenista. Lo seguía en los torneos. Nos cruzamos en diferentes Juegos Olímpicos, pero era un saludo de deportista a deportista. Es muy humilde habiendo sido quien fue”, relató y agregó: “Una de las cosas que me enamoraron de él fue lo muy atento que fue conmigo desde el primer momento”.

Sobre los detalles de cómo comenzó el romance, Aymar dijo que en un principio "los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida”, aclaró y detalló: "Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo".

A partir de ahí comenzó una historia de amor, que llevó a la rosarina a jugársela por la relación y se fue a vivir a Santiago de Chile: "Me estoy proyectando y me encantaría que fuera para siempre. Las relaciones se construyen a diario. Los dos ya estamos cerca de los 40. Soy de objetivos precisos, en lo laboral y en lo emocional", explicó.

Uno de sus grandes proyectos que tiene Lucha es la maternidad, sin descuidar otros aspectos de su vida. "Quiero ser madre, tener hijos y hacer mis otras actividades. Las voy a necesitar. No soy sólo de estar en la casa. Quizás el día que sea madre cambie mi forma de pensar, porque uno va adaptando su vida al momento”, explicó.