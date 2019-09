El último lunes, Luis Novaresio se llevó el premio Martín Fierro de cable al Mejor conductor. Más allá del crédito –que no es el primero que recibe el conductor y periodista rosarino–, sus palabras a la hora de agradecer el galardón fueron de lo más comentado en la semana.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido”, comenzó Novaresio su amoroso discurso desde el escenario.

“No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero”, cerró Luis la dedicatoria

El último viernes, Luis visitó Flor de tarde, el programa que conduce Flor de la V, y habló del agradecimiento.

"Resolvamos el tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro de que ese premio lo ganaba Lapegüe, porque se lo re merece... Esa era una de las últimas ternas, así que me relajé, tomé un toque de vino y lo que dije no fue ninguna declaración", aclaró Novaresio.

"Yo he tenido un perfil muy bajo, por decisión. A mi familia le jode la notoriedad. Lo hemos hablado muchas veces. Me dicen: «Está todo bien con tu trabajo, pero no me interesa tal cosa». Pero quise decir... y me metí en un berenjenal", continuó.

"No tengo nada para decir, la estoy pasando bien y estoy muy bien", cerró.