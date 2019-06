Tras el fallecimiento de Beatriz Salomón, Jorge Rial fue blanco de críticas en las redes por su responsabilidad en la emisión de la cámara oculta que mostraba una infidelidad de su entonces marido, Alberto Ferriols. Ese registro se mostró en vivo en Intrusos pese a que las imágenes correspondían al programa Punto.doc.

Salomón sostuvo luego que a partir de ese momento, su carrera artística terminó.

Según Rial, la actriz se comunicó con Luis Ventura –por entonces panelista del ciclo de espectáculos– para hacer su descargo con Ferriols sobre la cámara oculta.

En diálogo con Clarín, Ventura, dio su versión

"En este baile estuvimos solos. No hablé con Jorge de nada. Él dijo lo que tenía que decir. Nosotros no tenemos comunicación y sin tener comunicación coincidimos en el testimonio. No solo avalo todo lo que dice sino que también te lo voy a enriquecer. Primero quiero decir algo: ni Jorge ni nadie destruyó la carrera de Beatriz", comenzó el periodista.

"El marido (por Ferriols) generó todo este quilombo. Tenían dos hijas en común y la dejó en la miseria. En todo caso, la culpabilidad que tengo yo es de haber sido un pelotudo. Porque es así. Fui un pelotudo porque ¿qué me tenía que estar metiendo en el quilombo de estos tipos que grabaron la cámara oculta?", continuó.

Ventura responsabilizó a Punto.Doc por el hecho. "Los verdaderos responsables son los que le pagaron la indemnización a Ferriols, que son los que hicieron la cámara oculta. Y garparon porque saben lo que hicieron. Nosotros, con Rial le hicimos un favor a Beatriz: porque ella nos pidió venir al programa para contar una historia que no era nuestra. Puedo corroborar todo lo que digo en la Justicia”, sostuvo.

Ventura además detalló cuál fue el arreglo millonario que hizo el cirujano a raíz de aquel escándalo: "Ferriols le hace una demanda a la productora Cuatro Cabezas. Allí Ferriols le gana 1 millón y medio de dólares con el patrocinio del abogado Martín Francolino. Si hacés la cuenta son 67 millones de pesos de ahora. Y lo cobró todo ese dinero. Ella se separa y luego él le pasa lo mínimo. De estar acostumbrada a vivir como una reina y subirse a un Rolls Royce, terminó andando en colectivo".

"Fui responsable de que Beatriz haya ido a ese programa. Salomón tenía mucha amistad conmigo. Yo le había resuelto un montón de temas privados”, relató Ventura.

Luego, el ex Intruso confesó que Rial no quería darlo en su programa para no sumarse al escándalo que iba a generar el programa que le antecedía. "Jorge lo hizo por mí. Él no quería que demos eso. Intuía que era flor de quilombo y confiaba en mi olfato periodístico pero en algún punto no se quería hacer cargo de lo que iba a hacer otra productora que laburaba por fuera del canal... Pero yo lo convencí al decirle que Beatriz, que tanto me había insistido, venga con su marido", reveló.