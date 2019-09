Mar Tarrés volvió a reflexionar sobre los estereotipos corporales a través de sus propias experiencias. Esta vez, subió a Instagram una imagen en jeans junto a la cual comentó que se animó a exhibir su cola y dejar atrás los días que se cubría con un remerón.

De acuerdo a lo que publicó El Trece, la Chica del verano, sigue posicionándose entre las curvy más famosas de todo el mundo. En su cuenta de Instagram, suele contar experiencias personales con un estilo auténtico y personal.

En esta ocasión, junto a una foto en la que se la puede ver de espaldas, con una pantalón bien ajustado, escribió: “Antes tenía vergüenza de mi cola grande, me ponía calza negra y un remerón largo hasta la rodilla para que me tape todo. Ahora me pongo jeans estilizados, bien apretados con top Y QUE SE VEA BIEN LA MERCANCÍA. Porque en definitiva, si tenés el culo grande te critican, pero si tenés el culo de Sol Pérez TE CRITICAN PEOR. Por eso, vos vestite cómo se te cante, los envidiosos te van a criticar igual. Y, de última ¿Acaso ellos te pagan las deudas?”.

Hace algunas semanas, Mar publicó una foto de su escote: “Tengo más de 100”, dijo orgullosa de sus curvas. La imagen le valió el like de Ricky Martin. Sí, el cantante la piropeó en la red social.