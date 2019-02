Marcela Kloosterboer: ¿Salir o no salir en cola?

Marcela Kloosterboer se metió en la polémica desatada sobre el empoderamiento de la mujer entre Julia Mengolini y Jimena Barón. Aunque suele tener bajo perfil, la actriz no dudó en expresar su opinión acerca de la exposición que muchas mujeres hacer de sus cuerpos en las redes sociales. “¡Que cada una salga como quiera!", resumió.

De acuerdo a lo que publicó el sitio oficial de El Trece, Julia Mengolini criticó las fotos de Jimena Barón. La periodista le dijo a la actriz que mostrar la cola no era "empoderamiento", y a partir de allí surgió un ida y vuelta que generó un revuelo de opiniones en las redes.

"Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu cu… por día. Cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", fue el mensaje de Mengolini que creó un escándalo.

Muchas respuestas del tipo “si quiero muestro el culo y me siento empoderada”... pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Barón retrucó y lanzó: "A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es q anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso".

A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es q anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso ♥️ — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2019

Marcela Kloosterboer se animó a sumar su opinión al respecto en una entrevista televisiva que le realizaron en Confrontados. Aunque reveló que no sabía del cruce, defendió la postura de Barón.

"No tenía ni idea, pero eso es depende para quién. Por ahí a una mujer la empodera mostrarse y tener un lomazo, como Jimena, que está re trabajada y se mata para tener ese cuerpo. Por ahí le da poder y seguridad mostrarse así. Creo que no hay una sola manera de empoderarse. Lo que está bueno, hoy en día, es que nos respetemos entre las mujeres y que cada una pueda empoderarse y mostrar el orto como quiera, ¿no?", detalló.

Luego, en referencia a las horas de gimnasio, agregó: "El hombre no se fija tanto, creo que es por una misma y por ahí las mujeres se fijan más 'mirá la panza o los abdominales que tiene'. Me parece que hay un poquito de envidia cuando se critica tanto, si se sale en cola o no se sale en cola. ¡Que cada una salga como quiera!".