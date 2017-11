Marcela Kloosterboer habló de la salud de su marido

El noviembre del último año, el marido de Marcela Kloosterboer, Fernando Sieling, ingresó al área de salud mental del Hospital Italiano de Buenos Aires y permaneció allí por dos semanas.

Muchas versiones hubo acerca de los motivos de la internación: se habló de un supuesto brote psicótico, de reacciones violentas producto del estrés. En diálogo con la revista gente, la actriz de Las Estrellas se refirió a lo ocurrido por primera vez.

"Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates. Lo cierto es que no tengo que dar explicaciones de mi vida privada", dijo Kloosterboer.

Mi amor #veranokloosters Una publicación compartida de Marcela Kloosterboer (@m.klooster) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 7:59 PDT

"Preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada. Otras veces me han inventado pavadas, como cuando me involucraron con Luciano Castro. Por eso siempre prefiero no enroscarme en ese tipo de chimentos", continuó.