Marixa Balli explotó contra el film sobre Rodrigo: "Soy la trola de la película"

Marixa Balli fue pareja de Rodrigo Bueno, el Potro, y una de las personas que más cerca estuvo del cantante cordobés durante toda su carrera.

Este martes visitó a Moria Casán en Intrusos y fue lapidaria contra la película que se estrenará el jueves 4 de octubre. “Fui sola a verla el viernes y la verdad es que no me siento para nada reflejada, identificada. Si me preguntás qué veo, yo veo a un muchacho que contrata a una chica para un video, a la que la tratan como si fuera nada. En ese momento, yo era la cara del momento. Y ni bien me meten en el ascensor es ‘hola, ¿qué tal?’ y ‘tun, tun, tun’. No hay un diálogo”.

“Sí, se me trata mal. Voy a decir una palabra terrible, soy la trola de la película”, aseguró.

“Decí que la vi sola. Es difícil cuando en el fondo muestran parte de tu vida, a pesar de que la película se trata de Rodrigo, y vos no te sentís para nada identificada. Al principio le dije a los productores ‘no me pongan porque me están poniendo porque no les queda otra’, Es más, publicitan el momento del ascensor. La gente realmente está interesada en ver una historia de amor nuestra porque cuando decís Rodrigo lo primero que dice la gente es ‘Marixa Balli’”, agregó.