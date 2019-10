Quién iba a decir que Martín Baclini, empresario rosarino, dueño del Palacio de la Oportunidad, iba a estar en medio del fuego cruzado de dos de las mujeres más deseadas de la Argentina como Cinthia Fernández (su pareja) y Luciana Salazar (su “amiga”).

Pero sí, y el culebró tuvo un nuevo capítulo este lunes a la noche ShowMatch, claramente atizado por el conductor Marcelo Tinelli.

Antes del súper duelo entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar en la ronda especial del Súper Bailando, Cinthia y Baclini hicieron un descargo. Y ambo se quebraron.

Primero fue Cinthia, que lloró sin disimulo por la tensión que está viviendo. Y después habló el propio Baclini:

“Sé que no estoy haciendo las cosas perfectas, pero no me salen porque por algo estoy en el medio de lo que está sucediendo. Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, por cómo la conocí y cómo está ahora. Yo la conocí menos diez. No se animaba a hacer el amor con luz. El Bailando anterior fue toda cubierta porque no se animaba, no porque no estuviera linda. Yo vine acá y le dije ‘animate, sos hermosa’. Yo te amo a vos y a tus hijas. No entiendo porque tanto lio con Luciana”, dijo, con la voz quebrada, mientras Cinthia se mostraba sensibilizada y también Luciana parecía lagrimear.

“Luciana es mi amiga, no es una mujer que se me tira, no está en el medio de nada”, repitió el empresario. “Estamos mal, sí, es verdad. Le digo a Cinthia por qué ve eso y no el resto”, aseguró, conmovido.

A la hora del baile, Cinthia Fernández y Baclini vencieron a Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, por lo que se aseguraron un lugar entre las 15 mejores parejas del Súper Bailando.

Pero la cosa no terminó allí: intervino Flavio Mendoza, quien le pidió a Cinthia y Luciana que se dieran un beso.

“Son dos mujeres adultas y esto tiene que terminar”, dijo el jurado del BAR, momento en el que Luciana se acercó a la panelista de LAM, la abrazó y le dio un beso que fue recibido con frialdad, pero recibido al fin.