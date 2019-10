Este miércoles por la noche se entregaron los premio Martín Fierro de la Moda que premia el estilo, la elegancia y la osadía al vestir. Y Pampita se quedó con el premio a la mejor alfombra roja. Se lo dedicó a su hijita Blanca, fallecida en 2012.

Carolina Ardohain se lució este miércoles también en la alfombra (en esta ocasión) verde, con un vestido digno para caminar hacia el altar. ¿Anticipo de su propia boda?

Y cuando fue nombrada como la ganadora del MF de la Moda por sus looks en las alfombras rojas, no ocultó la alegría y la emoción.

"Se lo quiero dedicar a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura, Bautista, Beltrán, Benicio, mi amor que estás allá arriba, y mi amor que estás en casa", dijo Pampita y alzó la estatuilla al cielo cuando mencionó, sin nombrarla, a Blanca.

“Me lo quería ganar porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde muy chica, siempre, siempre me gustó mucho. Y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito, y la moda siempre me llamó la atención, me parecía fascinante. Muchas veces no tenía un peso y me compraba una tela, me hacía algo para el fin de semana. Dos grandes mujeres me enseñaron a coser, mi abuela, mi mamá, y eso sirvió para el resto de mi vida. Y lo importante es las cosas que uno sueña, que tarde o temprano, si uno las sueña con muchas ganas, se hacen realidad", expresó, recordando sus inicios en la moda.