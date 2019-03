Matías Garfunkel y Victoria Vannucci, ¿separados?

En 2012, tras un año y medio de relación, la modelo y el empresario dieron el sí en una ceremonia bajo las tradiciones judías. Dos años después pasaron por el Registro Civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duhau. Pero ahora, ese gran amor llegó a su fin. Y Victoria Vannucci y Matías Garfunkel decidieron separarse.

Una amiga de Vannucci aseguró que la pareja ya lleva varios meses separada, pero mantiene una relación cordial. "Los dos aman a sus hijos", agregó. El divorcio se realizó de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, donde residen desde hace tiempo.

El ex dueño de Tiempo Argentino y la ex modelo no tienen previsto regresar a la Argentina. Seguirán viviendo en Estados Unidos, ya que sus hijos van al colegio allí, de acuerdo con información de Infobae.