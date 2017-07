Mirá: Eddie Vedder se sumó a Roger Waters en "Comfortably Numb"

Cuántas y cuántos desearíamos haber estado ahí. El último domingo, en el marco de la gira en la que Roger Waters presenta su último disco, Is This the Life We Really Want?, Eddie Vedder subió al escenario para cantar junto al ex Pink Floyd la canción "Comfortably Numb"

El vocalista de Pearl Jam y el bajista volvieron a juntarse en un escenario –esta vez en Chicago, Estados Unidos– como ya lo habían hecho en 2012, en el concierto en beneficio de las víctimas del huracán Sandy.

Vedder, además de poner la voz, se colgó la acústica.