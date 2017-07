Mirá: Patti Smith cantó con U2 “Mother of the Dissapeared”

Bono gritó el nombre de su invitada mientras ella pisaba el escenario, y luego agregó a la canción algunos pasajes de “People Have the Power”.

El encuentro se produjo este miércoles en el Stade de France de París, en el marco de la gira aniversario de The Joshua Tree (el tema es parte del disco).

U2 invitó a Patti Smith a sumarse al escenario para una versión de “Mother of the Dissapeared.”

