Antonela Rocuzzo deslumbró en el lanzamiento mundial de Messi10, el espectáculo circense inspirado en Lionel Messi y se convirtió en la gran sensación de la Alfombra Roja con un look brillante.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Messi fue anfitrión del estreno mundial de Messi10, espectáculo inspirado en su figura. El evento se llevó a cabo en Barcelona y contó con la presencia de grandes figuras como Marcelo Tinelli, amigo del futbolista.

La esposa de Messi acaparó la atención de los fotógrafos con su traje negro, de pantalones rectos y chaqueta. El toque circense llegó de la mano de los flecos en los hombros, cientos de cadenas que le imprimían una impronta años noventa a su look.

Esta nueva súper producción es la primera incursión de Cirque du Soleil en el mundo del deporte. El espectáculo celebra el legado de Leo Messi, destacando la riqueza de los valores universales del deporte a través de la figura de un futbolista único.

“Desde que me vinieron a ver por primera vez me pareció increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil creara un espectáculo basado en mi pasión por el fútbol. Cirque du Soleil es un clásico de mi familia, disfrutamos mucho de sus espectáculos”, expresó Leo Messi y agregó: “El show me encantó y me emocionó muchísimo. Creo que refleja muy bien lo que siento cada vez que entro a una cancha”.

El show llegará a la Argentina el 11 de junio de 2020.