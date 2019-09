En la mesaza de La Noche de Mirtha del último sábado y mientras se hablaba de las imitaciones –a raíz del trabajo que realiza Freddy Villareal, invitado al programa–, La Chiqui aseguró que a ella le gusta que la imiten pero no "que la ridiculicen".

Entonces, Mirtha se refirió a la caracterización suya y de su hermana gemela, Goldie, que pudo verse la última semana en Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).

La actriz Lol. Poggio encarnó a las famosas hermanas poco antes de saltar al estrellato en la película Hay que educar a Niní, junto a Niní Marshall.

"Primero, a mi madre la hicieron española cuando no era española. Era muy argentina mi madre, maestra y directora. Después nosotras éramos rubias, rubias naturales. Yo ahora me tiño pero los tres hermanos éramos rubios", apuntó Mirtha.

Y seguido, reclamó: "Así que bueno, si imitan que lo hagan bien. No me empiecen a decir maldades porque he dicho esto, es mi forma de pensar".

"Con llamarnos simplemente mi hermano, Jos´w, que falleció hace muy poco, o yo les hubiéramos dado el dato", cerró.