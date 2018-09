Moria Casán adelantó quién ganará el Bailando 2018

La vuelta del Bailando a la televisión tuvo como gran atractivo el regreso estelar de Jimena Barón a la pista y el debut del Pollo Álvarez, aunque fue Jujuy Jiménez quien más brilló en el escenario.

La periodista y ex pareja del Pelado López lloró de emoción ante Marcelo Tinelli en su debut. Y esa fue una de las claves para que Moria Casán apostara por ella para consagrarse en el certamen de danza.

"Estoy emocionadísima, no se sabía si bailaba o no. Esto es muy fuerte. Es muy especial estar esta noche. ¡Dije que no iba a llorar! Vos sos una persona muy especial, pensá que vengo desde Jujuy y la gente allá te ama! Desde que tengo uso de razón te veía en la televisión y estar acá es un sueño. Voy a trabajar y bailar muchísimo por el sueño jujeño", dijo.

En un móvil con Los Ángeles de la Mañana, Moria halagó a Jujuy y dió a conocer su pálpito para esta edición: “Me parece que va a ser la ganadora del Bailando".

“Para mi esa chica llega a la final. Cuando salió con esa alegría, juventud, esas ganas. Fue todo tan genuino, como puro. Estaba en una emoción verdadera", continuó.

Jiménez obtuvo el puntaje más alto de la primera jornada de Bailando 2018.