Moria Casán contra el feminismo: "Si hay algo que me gusta es que me acosen"

Siempre polémica, Moria Casán manifestó que le gusta que la acosen y se mostró muy crítica con el feminismo.

"Se farandulizó. Hoy se pasan de rosca. Si un tipo les dice: 'Qué buena que estás', lo mandan a la concha de la lora. ¿Qué te pasa, chabona? Hay mucha desubicadita", sostuvo en una entrevista con la revista Noticias.

En este línea, la diva contó una historia que vivió con un hombre que vivía en Nueva York pero había sido vicepresidente del Banco Nación en el gobierno de Menem.

Relató que el hombre empezó a buscarla con insistencia luego de que ella le dé el teléfono de su casa. "Empezó a llamar y se hizo amigo de la mucama y de mi hija y empezó a manejar mi casa virtualmente. Me llamaba al celular y me decía dónde estaba yo en ese momento". Para luego rematar muy polémica: "Empezó a conquistarme, porque si hay algo que me gusta es que me acosen".