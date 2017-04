Moria Casán hizo una parodia del timbreo del PRO

Timbreo de mis MORIA'S GIRLS, BELLEZAS CON TALENTO QUE NO NECESITAN RODILLERAS! bailan, cantan, actúan y abren la puerta para ir a jugar ja pic.twitter.com/FQomQOEkLu

Its Moria's Girls nueva aplicación de timbreo! �� pic.twitter.com/6yppxXpKoz

La diva de las tablas junto a sus compañeras de elenco posaron en topless y reversionaron la modalidad de salir a tocar timbre del partido oficial y fiel a su estilo le puso su toque de humor con mensajes filosos. "Its Moria's Girls nueva aplicación de timbreo", escribió en uno de los mensajes.

