Moria Casán salió a la pista y deslumbró en la “salsa de a tres”

Moria Casán volvió a la pista de Showmatch once años después de su última participación. Invitada por Freddy Villarreal –caracterizado como Marcelo Polino– y Soledad Bayona, la vedette bailó “salsa de a tres” y deslumbró con su actuación.

Para poder participar como invitada en la coreo, "La One" fue reemplazada en el jurado por Griselda Siciliani. "Estoy muy contenta de acompañar a la lengua filosa de Polino", dijo Moria en relación a su baile junto a Freddy y agregó fiel a su estilo: "Pampita divina, como humilla con esas fotos", en clara relación a las fotos que la modelo publicó en traje de baño desde Ibiza, adonde estuvo de vacaciones con su novio, Pico Mónaco.

Después llegó el turno de la evaluación del jurado. Ángel De Brito dijo que “vi un poco desprolijos a Freddy y a Bayona. Me hubiera gustado que Moria bailara más. No me gustó la parte humorística de la coreo" y los puntuó con un escaso 5.

Mientras que Pampita, con voto secreto, consideró: “Moria, estuviste espectacular. Me encantó verte en la pista. Los giros que hiciste solita en el final, me encantaron. Moria tiene fuerza, presencia y alegría".

A Marcelo Polino le encantó: “Ver a Moria en un escenario o en la pista, es una fiesta. Es una estrella y eso no se discute" y la calificó con un diez. La devolución de Griselda Siciliani quedó para el final: "Fue una coreo espectacular. Soledad (por Bayona), soy tu fan. Freddy, hermoso y Moria, sos una bestia, la rompiste, nadie tiene más escenario que vos. Se te nota disfrutando, relajada y canchera" y les puso un 10. El trío se llevó un total de 25 puntos.