Moria habló de "lesbianas tapadas" y Jimena Barón le respondió

No fue un martes sencillo (como casi ningún día) para los feminismos y la defensa de los derechos de los géneros.

En un móvil con el programa Intrusos, Moria Casán respondió a Jimena Barón luego de que la actriz publicara un tuit en el que, aludiendo a los reclamos de los movimientos de mujeres sostuvo: "No queremos salir a cortar penes con motosierras, no odiamos a los hombres, simplemente nos queremos a nosotras y exigimos juntas equidad de derechos y libertad. Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos todo".

La respuesta de Casán vino por el estereotipo (el preconcepto de que “las feministas son lesbianas”): "Hay mucha lesbiana no asumida. Todas esas cosas de mostrar el culo, me parece demodé eso. Atrasa. Se esconden en canciones inescuchables. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista".

Jimena reaccionó ante la crítica y le respondió a Casán, también a través de su cuenta de Twitter.