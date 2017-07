Mucho llanto y poco baile: María Eugenia Ritó no convenció al jurado

El momento más emotivo de la noche del Bailando fue cuando la vedette María Eugenia Ritó salió a la pista para la “salsa de a tres” invitada por José María Muscari, y entre lágrimas agradeció a todos los que la están ayudando a recuperarse. Sin embargo, su performance no convenció al jurado que los calificó con uno de los puntajes más bajos del ritmo.

"¡Volvió!", exclamó Marcelo Tinelli para darle la bienvenida a Ritó, quien no pudo contener las lágrimas. “Vengo a divertirme y va a ser lo que tenga que ser. No me quería emocionar antes de bailar", dijo María Eugenia y le agradeció a todos.

"Vamos a decir la verdad, nosotros te convocamos para esta edición, pero no queríamos que esto fuera contraproducente para todo tu proceso de recuperación", reconoció Tinelli.

Después de la previa el trío hizo una coreografía al ritmo de Cuban Pete de la película La Máscara y no consiguió un buen puntaje del jurado. Ángel de Brito fue el primero en dar su opinión: “Querías estar acá, así que disfrutalo, Ritó. Pero la salsa no me gustó”. Le puso un cinco. Pampita, en cambio los puntuó con un siete y les dijo: “Los vi disfrutar y me gustó que la coreo tuviera cambios de ritmo”.

Moria Casán, con voto secreto, señaló que “la música dificultó mucho". "De cualquier manera hubo muy buena energía. En el momento de salsa verdadera, fuiste una leona, María Eugenia”, la felicitó. Por su parte, Marcelo Polino le puso un cuatro. El trío sumo un total de 16 puntos.