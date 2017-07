Mucho para ver: comienza el Bafici Rosario

Este domingo, a las 19.30 Cícero impune. Cícero es un violador serial que droga y abusa de las mujeres que recurren a él en busca de apoyo espiritual o sanación física. Sus contactos con policías y políticos locales intimidan a las parejas de sus víctimas. Pero no a todos.

A las 20, Adiós entusiasmo. Axel, de diez años, vive con su madre y tres hermanas en un apartamento en Buenos Aires en una familia muy normal, si no fuera porque la madre está encerrada en sí misma. Camilo Castiglione, Laila Maltz y Mariel Fernandez. Director: Vladimir Durán.

Este sábado, desde las 16, selección de cortometrajes premiados. Querida Renzo, de Francisco Lezama y Agostina Galvez; María, de Manuela Gamboa; No aflojes Miriam, de Ramiro Bailiarini y Rafael Federman; Fiora, de Martina Juncadella y Martín Vilela; Nuestra amiga la luna, de Velasco Broca; y La disco resplandece, de Chema García Ibarra.

Y a las 21, Toublanc. Tres historias inspiradas en relatos de Juan José Saer. Un policía vuelve a su pueblo para investigar un asesinato; una profesora se queja de un caballo que han dejado abandonado. Un día encuentran un hombre muerto y no hay rastros del caballo, que es el único testigo del homicidio.

Este jueves a las 19, Como me da la gana II. Una película sobre la pasión de filmar, sobre el misterio de lo cinematográfico, al final una película que eleva al cine a la gran altura de la infancia.

