Nació Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, y así lo contó

“Bienvenido Dionisio, ya soy papá", fue el mensaje que publicó Flavio Mendoza en las redes sociales para dar a conocer el nacimiento de Dionisio, su hijo. La publicación estaba acompañada de una tierna imagen: una impresión dígito-plantar del bebé "tatuada" sobre su pectoral izquierdo.

"Ya estás en mi corazón grabado a fuego Dionisio. Hijo mío, bienvenido a este mundo maravilloso. Quiero que seas honesto, generoso, solidario, pero sobre todo que seas feliz", escribió Flavio en Instagram.

Dionisio nació en una clínica de la ciudad de Miami, Estados Unidos, y fue gestado a través de la subrogación de vientre.

Horas antes del nacimiento, Flavio había posteado una imagen junto a Gisel, la mujer que gestó al bebé, desde la clínica junto a Gisel, la mujer que gestó al bebé.

En su última visita al programa de Mirtha Legrand, Flavio explicó por qué eligió el nombre: "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa, él me decía «los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan». Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego".

"Fue un despertar de que los sueños tenés que buscarlos, hay que tener fuerza, hay que decretarlos. Ese nombre me parecía maravilloso", completó.