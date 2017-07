Natalie Pérez fue la atracción del Bailando y lo mandó al frente a Fede Hoppe

La actriz y cantante Natalie Pérez fue la invitada de lujo del Bailando para participar en la salsa de a tres junto a Lourdes Sánchez y Gabo Usandivara. La invitada demostró que estaba a la altura del desafío y lo mando al frente a Fede Hoppe.

El trío se movió al ritmo de La malanga de Eddie Palmer y consiguió uno de los puntales más elevados hasta el momento. El primero en calificarlos fue Ángel de Brito quien antes ponerles un diez, les dijo: "Me gustó. Para mí es la mejor pareja y este trío me encantó". Mientras que Griselda Siciliani también los evaluó con un puntaje perfecto: "Bailaron espectacular. Es difícil la salsa de a tres. Se siente muy veloz al bailar, pero no se ve tan así. Eso es injusto, pero la córeo es espectacular".

Por su parte Pampita con voto secreto le dijo: "No le agregaron tanto truco y pudo disfrutarse una verdadera salsa", mientras que Marcelo Polino los calificó con un siete y fue el único que les llamó la atención: "Le tendrían que haber dado mayor destaque a la invitada”.

El trío recibió un total de 27 puntos, uno de los más altos de ese ritmo y Marcelo Tinelli no dejó pasar la oportunidad para interrogar a Natalie. El conductor le preguntó sobre los mensajes que su productor Hoppe le había enviado.

La actriz confirmó que los contactos fueron a través de mensajes de texto para invitarla a participar del Bailando, de inmediato Hoppe tomó la palabra y aclaró que solo le escribió una vez.

Natalie confirmó la versión, pero aportó más información: “le dije que no podía participar por una cuestión de salud”. ¿Podrá convencerla para la próxima temporada?