Natalie Pérez, la musa inspiradora que enamoró a los argentinos

Su mayor punto de exposición fue cuando llegó a la pista de Showmtach invitada para bailar la salsa de a tres junto a junto a Lourdes Sánchez y Gabo Usandivara donde se convirtió en la gran atracción de la noche y se llevó uno de los puntajes más altos. Desde entonces Natalie no deja de sumar seguidores a través de las redes sociales y cada una de sus publicaciones recibe cientos de comentarios.

