Necrofilia melómana: se dispara la venta de discos de The Cranberries

La venta de los discos del grupo irlandés The Cranberries experimentó un aumento de más del 900 por ciento tras la prematura muerte de su cantante, Dolores O'Riordan, según informó el portal Amazon.

De acuerdo a informes publicados en varios diarios europeos, Something Else, última edición del grupo irlandés ocurrida en 2017, creció un 913 por ciento desde el lunes pasado, mientras que el álbum debut de la banda Everybody else is doing it, so why can't we?, de 1993, aumentó un 107 por ciento.



Por su parte, el trabajo solista de O'Riorden Are you listening?, de 2007, incrementó sus ventas en un 147 por ciento; mientras que To the faithful departed, de 1996, y Wake up and smell the coffee, crecieron en un 93 y 77 por ciento, respectivamente.

La cantante del grupo irlandés murió el lunes en Londres a los 46 años de manera repentina.