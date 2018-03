No de nuevo: Beatty y Dunaway presentarán la mejor película

Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar a la mejor película en la edición de los Oscar de este domingo, un año después del histórico papelón en el cual la misma pareja confundió el nombre del filme ganador, informó la prensa especializada estadounidense.

Beatty y Dunaway se presentaron en el Teatro Dolby, donde se realizará la gala, para llevar participar de los ensayos para la premiación, según el sitio TMZ.

El año pasado, ambos nombraron a La, la, land, Damien Chazelle, como la ganadora en el rubro, pero fueron los mismo productores de la cinta, una vez arriba del escena, quienes se dieron cuenta del error y llamaron a sus colegas de Luz de luna, de Barry Jenkins, para que finalmente se hicieran con el galardón.

"Presentar es mucho mejor la segunda vez", dijo la célebre actriz sobre el escenario, según el relato de la web.

Beatty, en tanto, contestó: "La ganadora es Gone With the Wind", prosiguiendo con el tono cómico que parecen adoptar los productores de la ceremonia con este guiño a lo ocurrido un año atrás.