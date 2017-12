No está pintado: Franco Masini habló de Candelaria Tinelli

Franco Masini y Candelaria Tinelli integraron una de las parejas del 2017. No sólo porque se trata de dos personas famosas sino también porque solían mostrarse en público románticos. Pero, como reza la letra de “Presente” (Vox Dei): “Todo concluye al fin.”

La novedad de las últimas horas pasa por las declaraciones del actor de Papá cuéntame cómo pasó a la revista Gente. Él fue el primero en romper el silencio tras la ruptura.

"Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho. Los motivos son personales y voy a reservarlos. Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre", declaró Masini.

Y continuó: "Cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro. Ella es extraordinaria, sensible y con grandes valores. Como su familia, a la que adoro, porque siempre me hizo sentir como en casa".

Tras las declaraciones surge el interrogante: ¿Qué dirá Candelaria de todo esto? Tanto por el hecho de que su ex hable de la relación que mantuvieron como del contenido de sus palabras.

Vale recordar que a comienzos de este mes, ni bien trascendida la ruptura, la hija de Marcelo compartió una seguidilla de llamativos mensajes en redes sociales.

"El error está en desaparecer cuando más uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa", rezaba uno de ellos.