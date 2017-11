No estás igual: 50 cirugías para ser como Angelina Jolie y así quedó

Una joven iraní se hizo 50 cirugías para ser igualita a Angelina Jolie pero el resultado no fue el esperado. No solo que no logró parecerse a la esposa de Brad Pitt sino que su rostro quedó arruinado.

Se trata de Sahar Taabar, quien invirtió todos sus ahorros para no faltar en ningún detalle y ser como su ídola, pero el look que tiene tras las intervenciones no es para nada el ideal.

Aun así, casi a diario sube una foto de su cara a la cuenta de Instagram que ya tiene casi cinco mil seguidores.

