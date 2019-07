Martín Baclini es uno de los hombres del momento. Su participación en el Súper Bailando marcó un antes y un después en la vida de este rosarino más conocido en la ciudad por su actividad comercial que por su posible veta artística.

Baclini visitó este martes De 12 a 14 (El Tres). En la charla con Juan Junco, el “novio de Cinthia Fernández” habló de su relación con la bailarina –y los celos en la pareja–, de la amistad que lo une a Luciana Salazar y de cómo cambió su rutina desde su incorporación en el certamen de ShowMatch.

Además, contó que entrena con una bailarina particular –“no sé si Cithia lo sabe”– y reveló un pasado poco conocido como árbitro de fútbol y juez de línea.

“Estoy viviendo un momento increíble que no imaginaba”, afirmó Baclini sobre su presente. En breve y tras su debut en la pista de ShowMatch, pasó de ser “el novio de Cinthia" a ser un participante más.

Sobre la decisión de bailar con su pareja, Martín dijo que la propuesta llegó de “la producción” y que él aceptó. Esto implicó varios cambios en su vida. Dejó de salir los viernes (“el sábado tengo que ensayar”) y hasta entrena con una bailarina personal. “Aunque no sé si esto Cinthia lo sabe. Por las dudas, no digamos nada”, bromeó.

Uno de los ejes de la charla fue la tensa relación que mantienen Luciana Salazar y Fernández. “Luciana es una es amiga mía de hace seis años. No sé como parar los celos de Cinthia. Primero está Luciana escribiendo y después Cinthia. Les dije que no me metan más en el medio”, explicó.

Al ser consultado sobre un futuro casamiento, Martín dijo que no tiene intenciones de formalizar con ese título y, tampoco de tener hijos. Al menos por ahora.

“Estoy muy bien solo. Esto es hoy. Mi deseo es vivir solo. No sé el año que viene”, afirmó.

En la entrevista en El Tres, también hubo tiempo para echar luz a un pasado menos conocido: fue árbitro y juez de línea

Sobre sus chances en el certamen, se mostró optimista: “Tengo fe que si trabajamos vamos a tener un buen Bailando”.