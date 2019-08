Algo nerviosa, Alina Moine negó la versión sobre un supuesto romance con Marcelo Gallardo. “No, no, no” reiteró cada vez que el cronista de Los Ángeles de la Mañana le preguntó sobre la versión que la une al técnico de River Plate.

"Mi mamá me mandó los links. Y además me preguntó si salía con (Lucas) Alario, que se habló también. ¡Podría ser mi hijo, Alario!”, afirmó Moine.

"Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco. Tenemos una buena relación pero nada más. No pasó nada. No sé de dónde surge esto. No tengo idea. Lo desmiento", dijo Alina.

"Mi mamá diría «por favor, que esta chica consiga un candidato en esta vida que ya está mayor», continuó la presentadora de Fox Sports, ya algo sonrojada.

“De verdad. No estoy con Marcelo", cerró Alina el móvil.