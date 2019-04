No tan "animal": por qué Alfredo Casero deja el mano a mano con Fantino

En una transmisión en vivo que hizo a través de las redes sociales, Alfredo Casero (56) anunció que no estará más en Animales Sueltos, el programa que conduce Alejandro Fantino (47).

"Hablando de control de gestión... No voy a estar más en lo de Fantino... Eh, porque solamente fui para que... No sé... Ya les contaré...", señaló el actor, sin dar precisiones.

"¿Qué pasó con el payaso de Fantino?", leyó que un seguidor le preguntó de inmediato. "Eh, no, no pasa nada con Fantino... Todavía no me dijeron nada", aclaró.

Clarín se comunicó con la producción del programa y le confirmaron la salida del actor y humorista: "En principio, Casero no estará más en el formato original".



"Estamos viendo si podemos hacer un cambio. Y la idea es que siga si a él le gusta. Pero por ahora no vamos a hacer más el mano a mano de los viernes", explicaron desde la producción, según reproduce el citado medio.

Esta es la tercera baja que sufre el programa. En la noche del último martes, Edi Zunino también anunció su salida.

Dejo la mesa de @animalesoficial. Pensaba ir hoy. Mejor no. Detesto las despedidas. Fueron 3 años de aprendizaje intenso + 45 días con agitado "mar de fondo" ��. (¡Gracias @fantinofantino!). Razones estrictamente profesionales. Nada más que declarar por ahora, Su Señoría. — Edi Zunino (@zuninoticias) 2 de abril de 2019

"Razones estrictamente profesionales. Nada más que declarar por ahora, Su Señoría", agregó.

Jorge Asís también anunció su salida Animales sueltos y, casualmente, la razón que esgrimió la incorporación de Casero al ciclo en aquel momento.

“De pronto deja de interesarme participar en las medianoches de jueves @animalesoficial. Me voy. Sin desangrarme. Un pepino. No ampliaremos”, escribió Asís en Twitter.